ലീഗും ജമാഅത്തെയും വർഗീയതയുമായി ഇറങ്ങിയാൽ പ്രതിരോധിക്കുമോ?, 'ഞാൻ മുസ്ലിമല്ല, ഹിന്ദു'; മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിനു വിചിത്ര മറുപടിയുമായി നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി

Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (10:45 IST)
മുസ്ലിം ലീഗും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും വർഗീയ പ്രചരണവുമായി ഇറങ്ങിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു വിചിത്ര മറുപടിയുമായി നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ.
ടൈംസ് നൗവിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് സതീശനോടു ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. സതീശൻ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ, ' നോ..നോ..നോബഡി...ഐ ആം നോട്ട് എ മുസ്ലിം, ഐ ആം എ ഹിന്ദു,'
ചോദ്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സതീശന്റെ മറുപടി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.