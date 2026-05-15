വെള്ളി, 15 മെയ് 2026
'ഇക്കാര്യം ഭാര്യയോടു പോലും ഇപ്പോൾ പറയരുത്'; സതീശനു ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺകോൾ, പറഞ്ഞപോലെ അനുസരിച്ചു

കാർ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൾ ഉണ്ണിമായയോടുപോലും താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന കാര്യം സതീശൻ പറഞ്ഞില്ല

Sunny Joseph and VD Satheesan
WEBDUNIA| Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (11:33 IST)

എഐസിസി നേതൃത്വം ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടത്തും മുൻപ് വി.ഡി.സതീശനു ഒരു ഫോൺകോൾ എത്തി. എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ ദാസ്മുൻഷിയായിരുന്നു അപ്പുറം. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള കാർ യാത്രയ്ക്കിടയിലായിരുന്നു ഫോൺകോൾ.

'അങ്ങാണ് മുഖ്യമന്ത്രി, അഭിനന്ദനം' എന്നാണ് ദീപ ദാസ്മുൻഷി സതീശനോടു ഫോണിൽ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ദീപ ദാസ്മുൻഷി പറഞ്ഞു, ' എഐസിസി പ്രഖ്യാപിക്കും വരെ ഈ രഹസ്യം ആരോടും പറയരുത്. ഭാര്യയോടു പോലും'. എഐസിസി നിർദേശം സതീശൻ അതേപടി അനുസരിച്ചു.

കാർ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൾ ഉണ്ണിമായയോടുപോലും താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന കാര്യം സതീശൻ പറഞ്ഞില്ല. എ.ഐ.സി.സി.യിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പത്രസമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് അഞ്ചാറു മിനിറ്റ് മുൻപാണ് സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലെത്തിയത്.


