പിണറായി വിജയന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നതാണ് യുഡിഎഫിന് നല്ലത്: കെ മുരളീധരന്‍

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (11:11 IST)
പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നതാണ് യുഡിഎഫിന് നല്ലതെന്ന് കെ മുരളീധരന്. പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള് 102 സീറ്റ് യുഡിഎഫിന് കിട്ടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആകുമ്പോള് അടുത്ത തവണ യുഡിഎഫ് തൂത്തുവരുമെന്ന് മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. താന് പിന്തുണച്ചത് സതീശനെ ആണെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വിഡി സതീശന് ആശംസകള് നേര്ന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മന്ത്രിസഭയില് ആരൊക്കെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. 10 വര്ഷത്തെ ദുര്ഭരണത്തില് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ജനവിധിയെന്നും യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര് സതീശനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ഗുരുവായൂരിലെത്തി നിര്മ്മാല്യദര്ശനം തൊഴുത് ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം. ദര്ശനത്തിന് ശേഷം ട്രെയിന് മാര്ഗമാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതില് കടുത്ത അതൃപ്ത്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവരുന്നിരുന്നു.