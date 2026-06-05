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ആറ് കോടി കടക്കും പൊതുകടമെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞത് നുണ; പൊളിച്ചത് ധവളപത്രം
ഇപ്പോൾ സതീശൻ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ധവളപത്രം നേരത്തെ സതീശൻ പറഞ്ഞത് നുണയാണെന്ന് അടിവരയിടുന്നു
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നുണകൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. കേരളത്തിന്റെ കടം ആറ് ലക്ഷം കോടിയാണെന്ന് സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് ഭരണപക്ഷവും ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാലും കണക്കുകൾ സഹിതം 'അങ്ങനെ അല്ല' എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സതീശൻ തിരുത്തിയില്ല.
ഇപ്പോൾ സതീശൻ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ധവളപത്രം നേരത്തെ സതീശൻ പറഞ്ഞത് നുണയാണെന്ന് അടിവരയിടുന്നു. സതീശൻ അവതരിപ്പിച്ച ധവളപത്രത്തിൽ 5.07 ലക്ഷമാണ് കടമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ കണക്കുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ അത് 4.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടം ആയിരിക്കും.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നുണ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുജനത്തോടു മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.