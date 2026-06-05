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കൂടുതല് കാലം പ്രധാനമന്ത്രി; ജൂണ് പത്തിന് ജവഹര്ലാല് നെഹ്റുവിന്റെ റെക്കോര്ഡ് മോദി മറികടക്കും
കൂടുതല് കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന ജവഹര്ലാല് നെഹ്റുവിന്റെ റെക്കോര്ഡ് ജൂണ് പത്തിന് മോദി മറികടക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തില് തുടര്ച്ചയായി 4399 ദിനങ്ങള് മോദി അന്ന് പൂര്ത്തിയാക്കും. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത്. എന്നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ആദ്യ ലോകസഭ നിലവില് വന്നത് 1952 ഏപ്രില് 17നാണ്.
പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി 1952 മെയ് 13ന് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. 1964 മെയ് 27ന് അന്തരിക്കുന്നത് വരെ തുടര്ച്ചയായി 4398 ദിനങ്ങള് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിപദം വഹിച്ചു. 2014 മെയ് 26നാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. ജൂണ് 10ന് അദ്ദേഹം തുടര്ച്ചയായി 4399 ദിനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കും.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.