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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (15:25 IST)

എൻടിഎ അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കുന്നു, പരീക്ഷാസംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള 600 വിദഗ്ധരെ ഒഴിവാക്കി, പുതിയ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചു

നീറ്റിന് പുറമെ നെറ്റ് പരീക്ഷാനടപടികളും ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതോടെ എന്‍ടിഎ പരീക്ഷാസംഘം അഴിച്ചുപണിയാന്‍ കേന്ദ്രം.

NTA, India Education, NTA Team, NEET exam, NET exams
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (14:49 IST)
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നീറ്റിന് പുറമെ നെറ്റ് പരീക്ഷാനടപടികളും ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതോടെ എന്‍ടിഎ പരീക്ഷാസംഘം അഴിച്ചുപണിയാന്‍ കേന്ദ്രം. 600 വിദഗ്ധരെ ഒഴിവാക്കി പുതിയ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചു. ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടുത്ത രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നിയമിക്കും. എന്‍ടിഎ ഓഫീസുകളില്‍ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അടിയന്തിരമായി മാറ്റാനും തീരുമാനമായി. പരീക്ഷകള്‍ സുഗമമായി നടത്താന്‍ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.
 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഴ്ചകളെ തുടര്‍ന്ന് യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് നടപടി. പരീക്ഷാ വീഴ്ചയില്‍ കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി എന്‍ടിഎ അധികൃതരുമായി യോഗം നടത്തിയിരുന്നു. പരീക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കാന്‍ മന്ത്രി നിര്‍ദേസം നല്‍കി. എല്ലാ പരീക്ഷാ നടപടികളും സമഗ്ര ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയും തിരുതല്‍ നടപടികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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