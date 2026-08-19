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  4. Tamil Nadu Row: Order to Stop Students, Youth from Joining Protests Revoked
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (13:22 IST)

ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചു

ഉത്തരവിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതോടെ നിര്‍ദേശം അന്ന് തന്നെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.

Vijay - Tamil Nadu CM
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (13:25 IST)
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തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും 'കോക്ക്‌റോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി' (CJP)യും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും യുവാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പൊലീസിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയ സംഭവം വിവാദത്തില്‍. ഉത്തരവിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതോടെ നിര്‍ദേശം അന്ന് തന്നെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.
 
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകറ്റിനിര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു നിര്‍ദേശമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പൊലീസ് സംവിധാനങ്ങള്‍, ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവ ഏകോപിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിര്‍ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ രാജ്യവ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുവാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് വിജയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തത്തെയും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനമെന്നും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. 
 
അതേസമയം നിര്‍ദേശത്തെ അനുകൂലിച്ചവര്‍ പൊതുസമാധാനവും ക്രമസമാധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണനടപടിയായാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിവാദം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് 17ന് തന്നെ നിര്‍ദേശം പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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