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തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രം ക്രിമിനല് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടോ രാഷ്ട്രീയ രേഖയോ അല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു രേഖയാണിത്. പുതിയ സര്ക്കാര് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാല് ഈ രേഖ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പവര്പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ധവളപത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് പത്രസമ്മേളനത്തില് വിശദീകരിച്ചു. ബജറ്റില് അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകള് കൃത്യമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മുന് സര്ക്കാരിനെ അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
35,000 കോടി രൂപയുടെ ആസൂത്രിത ചെലവില് 20,500 കോടി രൂപ യഥാര്ത്ഥത്തില് ലഭ്യമല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ 14,137 കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാന്റായി കണക്കാക്കിയാണ് മുന് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും എന്നാല് തുക ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന് സര്ക്കാര് ട്രഷറിയില് 6,000 കോടി രൂപ ബാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മെയ് 16 ന് പുതിയ സര്ക്കാര് അധികാരമേറ്റപ്പോള് ട്രഷറിയില് 2,000 കോടി രൂപ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐജിഎസ്ടി ഗ്രാന്റുകളും മറ്റ് കേന്ദ്ര വിഹിതങ്ങളും പോലുള്ള ഫണ്ടുകള് ഇടയ്ക്കിടെ വന്നേക്കാം എന്നാല് അടിയന്തിര ബാധ്യതകള്ക്കിടയിലും 6,000 കോടി രൂപ ലഭ്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രതിമാസം 50,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാള് കൈയില് പണമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും കടങ്ങളും ബില്ലുകളും അടയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യവുമായി അദ്ദേഹം സാഹചര്യത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തു.
മുന് ഭരണകൂടം സംസ്ഥാന ട്രഷറിയെ കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കിയെന്നും പത്ര വില്പ്പനക്കാരനോ, പാല് വിതരണക്കാരനോ, പലചരക്ക് കട ഉടമയ്ക്കോ പണം നല്കാതെ വാതില് അടച്ച് അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുപോലെയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.