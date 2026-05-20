യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളും അവരുടെ വകുപ്പുകളും
വി.ഡി.സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലെ വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി. മന്ത്രിമാരും അവരുടെ വകുപ്പുകളും ഇങ്ങനെ:
1 വി.ഡി.സതീശൻ (മുഖ്യമന്ത്രി) - ധനകാര്യം, പൊതുഭരണം, തുറമുഖം, നിയമം, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ലോട്ടറി
2 പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി- വ്യവസായം, ഐടി
3 രമേശ് ചെന്നിത്തല - ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ്, കയർ
4 സണ്ണി ജോസഫ് - വൈദ്യുതി, പാർലമെന്ററികാര്യം, പരിസ്ഥിതി
5 കെ.മുരളീധരൻ - ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം
6 മോൻസ് ജോസഫ് - ജലവിഭവം
7 ഷിബു ബേബി ജോൺ - വനം
8 അനൂപ് ജേക്കബ് - ഭക്ഷ്യ - സിവിൽ സപ്ലൈസ്
9 സി.പി.ജോൺ - ഗതാഗതം
10 എ.പി.അനിൽകുമാർ- റവന്യൂ
11 എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ- വിദ്യാഭ്യാസം, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, വഖഫ്, ഹജ്ജ്
12 പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് - ടൂറിസം, സാംസ്കാരികം
13 റോജി എം.ജോൺ- ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
14 ബിന്ദു കൃഷ്ണ - തൊഴിൽ, വനിതാ-ശിശുക്ഷേമം
15 എം. ലിജു - എക്സൈസ്, സഹകരണം
16 കെ.എം.ഷാജി - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം
17 പി.കെ. ബഷീർ - പൊതുമരാമത്ത്
18 വി.ഇ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ - ഫിഷറീസ്, സാമൂഹികനീതി
19 ടി. സിദ്ദിഖ് - കൃഷി
20 കെ.എ. തുളസി - പിന്നോക്കക്ഷേമം
21 ഒ.ജെ. ജനീഷ് - യുവജനക്ഷേമം, കായികം, ആർക്കയോളജി
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.