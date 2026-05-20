മില്മ പാല് വില ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു; ജൂണ് 1 മുതല് പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തില് വരും
തിരുവനന്തപുരം: പാല് വില ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ജൂണ് 1 മുതല് പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തില് വരും. ഇന്ന് ചേര്ന്ന മില്മ ഡയറക്ടര് ബോര്ഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. മില്മ നേരത്തെ പാല് വില വര്ധിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പഠിക്കാന് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റി ലിറ്ററിന് 4 മുതല് 6 രൂപ വരെ വില വര്ധനവ് ശുപാര്ശ ചെയ്തു.തുടര്ന്ന് ഫെഡറേഷന് 4 രൂപ വര്ദ്ധനവിന് അംഗീകാരം നല്കി.
പുതുക്കിയ വിലനിര്ണ്ണയ ഘടന ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് ലിറ്ററിന് 3.35 രൂപ കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മില്മ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. മറ്റ് പാല് ഉല്പന്നങ്ങളുടെയും വില വര്ദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ഷീരകര്ഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക യൂണിയനുകള് പാല് വില വര്ദ്ധനവ് ആവര്ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം സര്ക്കാര് നേരത്തെ വര്ദ്ധനവ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
മില്മ പരിഷ്കരണത്തിനായി സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് പിന്നീട് അനുമതി ലഭിച്ചു. ഏപ്രിലില് നടന്ന ഒരു യോഗത്തില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വില വര്ദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഇതിനകം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു
