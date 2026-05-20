എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് 14 തവണ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമം; അതിക്രമം പാടില്ലെന്ന് പിണറായി നിർദേശം നൽകി, പക്ഷേ ഇന്ന് !
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എട്ട് കുടുംബങ്ങൾ മൂന്ന് തലമുറകളായി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമം
എറണാകുളം മലയിടംതുരുത്ത് പാര്യത്ത് കാവ് നഗറിൽ കണ്ടത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ അതിക്രൂരമായ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമമാണ്. അധികാരത്തിലെത്തി വെറും മൂന്ന് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ പൊലീസ് നയം സാധാരണക്കാരെ അതിക്രമിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകലാണെന്ന് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം.
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എട്ട് കുടുംബങ്ങൾ മൂന്ന് തലമുറകളായി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമം. പ്രതിഷേധിച്ച നാട്ടുകാർക്കു നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിവീശുകയും ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുനീക്കി. ആരോടും യാതൊരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും പൊലീസ് കാണിച്ചില്ല.
പ്രശ്നം വഷളാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ പൊലീസിനോടു ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 14 തവണ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും പൊലീസ് അതിക്രമത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾ സംയമനത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്നും പൊതുജനത്തിനു നേരെ അതിക്രമം പാടില്ലെന്നും അന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.