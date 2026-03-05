'ഇരുണ്ടകാലം' പത്രങ്ങളിലും; പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രതിപക്ഷം, യുഡിഎഫ് ഭരണകാലം ഓർമപ്പെടുത്തൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (12:45 IST)
യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്തെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും ദുർഭരണവും ഓർമപ്പെടുത്തിയുള്ള എൽഡിഎഫിന്റെ 'ഇരുണ്ടകാലം' ക്യാംപെയ്ൻ പത്രങ്ങളിലും. ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ദ് ഹിന്ദു, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ദേശാഭിമാനി, മംഗളം, കേരള കൗമുദി തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം യുഡിഎഫ് കാലത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തിയാണ് മുൻപേജ്.
യുഡിഎഫ് കാലത്തെ വീഴ്ചകൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നതിനൊപ്പം എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഈ പത്രങ്ങളുടെയെല്ലാം ആദ്യ രണ്ട് പേജുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചയാടിട്ടുണ്ട്.
'ഇന്നുമുതൽ ലോഡ് ഷെഡിങ്', 'പെൻഷനുകൾ മുടങ്ങിയിട്ട് 18 മാസം', 'പൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി', 'പരീക്ഷയെഴുതിയത് പാഠപുസ്തകമില്ലാതെ' തുടങ്ങിയ തലക്കെട്ടുകളാണ് പത്രങ്ങളുടെ ആദ്യ പേജിൽ. പലരും ഇതുകണ്ട് ആദ്യമൊന്നു നടുങ്ങി. പിന്നീടാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പേജെന്ന് മനസിലാക്കിയത്.
അതേസമയം ഈ ക്യാപെയ്ൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രതിപക്ഷം അസ്വസ്ഥരാണ്. സർക്കാരിന്റെ പരസ്യങ്ങൾക്കായി പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം. അതേസമയം മുൻ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് കെടുകാര്യസ്ഥതകളെ തള്ളിപ്പറയാൻ യുഡിഎഫിനു സാധിക്കുന്നുമില്ല.