Breaking News: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 60 ആക്കി ഉയർത്തും

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (09:00 IST)
Breaking News: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം 60 ആക്കി ഉയർത്തും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താൻ നേരത്തെ ആലോചനകൾ നടന്നിരുന്നു.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർ 56 വയസ്സിൽ വിരമിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 60 ആണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായത്തിനൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായവും എത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും സേവനാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടിയാൽ സർക്കാരിനു 5,000 കോടിയിലധികം രൂപ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.