സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (12:32 IST)
ഇസ്രായേലിന്റെ ഡിമോണ ആണവകേന്ദ്രം ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഐഎസ്എന്എ വാര്ത്ത ഏജന്സിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഇസ്രായേല് ജോര്ദാന് അതിര്ത്തിയില് നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റര് പടിഞ്ഞാറുവശത്തും ഈജിപ്ഷ്യന് അതിര്ത്തിയില് നിന്ന് 75 കിലോമീറ്റര് കിഴക്കും ആയാണ് ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഏതൊരു ആക്രമണവും ഇസ്രയേലിനെ കൂടാതെ അയല് രാജ്യങ്ങള്ക്കും വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകും.
ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് സുരക്ഷയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഡിമോണ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. ആണവായുധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണവും വികസനവും ഉല്പാദനവും ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇറാന് യുദ്ധക്കപ്പല് ശ്രീലങ്കന് തീരത്ത് മുങ്ങി. 35 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ശ്രീലങ്കന് നാവികസേനയാണ് കപ്പലില് ഉണ്ടായിരുന്ന 35 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇറാന് നാവികസേനയുടെ ഫ്രീഗേറ്റ് വിഭാഗത്തില് വരുന്ന യുദ്ധക്കപ്പലാണ് മുങ്ങിയത്. കപ്പലില് 180 പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
കപ്പലില് നിന്ന് അപായ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീലങ്ക രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനായി നാവികസേനയെ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം ഓപ്പറേഷന് എപ്പിക് ഫ്യൂറിയുടെ തുടക്കം മുതല് ഏകദേശം 2,000 ലക്ഷ്യങ്ങള് ആക്രമിച്ചതായി യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അറിയിച്ചു. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തില് ഒരു അന്തര്വാഹിനി ഉള്പ്പെടെ 17 ഇറാനിയന് നാവിക കപ്പലുകളും മുങ്ങിയതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു.