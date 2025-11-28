സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 28 നവംബര് 2025 (19:13 IST)
മൂന്നാര്: ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാറിന് സമീപം ആകാശത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് എത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികള് കുടുങ്ങി. വിനോദസഞ്ചാരികളും ജീവനക്കാരും ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേര് ഒന്നര മണിക്കൂറായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. കൂടുതല് ആളുകള് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാഴ്ചക്കാര് പറഞ്ഞു. അവരെ താഴെയിറക്കാനുള്ള നടപടികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ക്രെയിനിന്റെ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം.
ആകാശത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് കഴിയുന്ന പുതിയ സംവിധാനമാണിത്. സാഹസിക ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇടുക്കിയിലെ ആനച്ചാലില് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്. കുറച്ച് മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഒരു സമയം 16 പേര്ക്ക് കയറാം. ക്രെയിന് ഉപയോഗിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് 150 അടിയില് കൂടുതല് ഉയരത്തില് ഉയര്ത്തും. നിങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം അര മണിക്കൂര് ചെലവഴിക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള് ആകാശക്കാഴ്ചകള് ആസ്വദിക്കാം.
ക്രെയിനിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകള് കാരണം ക്രാഫ്റ്റ് താഴ്ത്താന് കഴിയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. മൂന്നാറില് നിന്ന് സുരക്ഷാ സേനയെയും ഫയര്ഫോഴ്സിനെയും സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് ബെല്റ്റുകളും മറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളതിനാല് ആരും താഴെ വീഴില്ലെന്ന് അധികൃതര് പറയുന്നു. ഫ്യൂസ് ശരിയാക്കാന് വളരെ സമയമെടുത്തേക്കാം. അതിനാല് കയറുകള് ഉപയോഗിച്ച് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ട്.