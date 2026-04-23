തൃശൂർ പൂരം: വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി, കുടമാറ്റം ചെറിയ രീതിയിൽ

Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില് 2026 (12:42 IST)
മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിപ്പുര സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. പൂരം ആചാരമായി നടത്താനാണ് തീരുമാനം. പ്രധാന വെടിക്കെട്ടും പകൽ പൂരത്തിനു ശേഷമുള്ള വെടിക്കെട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. കുടമാറ്റം ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്തും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
കുടമാറ്റവും വെടിക്കെട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുടമാറ്റം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നടത്തണമെന്ന് ദേവസ്വങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സർക്കാർ വഴങ്ങി.