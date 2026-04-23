വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
പ്രധാന വെടിക്കെട്ട് നടത്തുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം

പൊതുവികാരം മാനിച്ച് പൂരം ആഘോഷിക്കും. പൂരത്തിനു പിന്നിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ട കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്.

WEBDUNIA| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:58 IST)

മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിപ്പുര സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം സാംപിൾ വെടിക്കെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ബോർഡ്. എന്നാൽ പൂരത്തിന്റെ പ്രധാന വെടിക്കെട്ട് നടത്തുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് പാറമേക്കാവ്.

പൊതുവികാരം മാനിച്ച് പൂരം ആഘോഷിക്കും. പൂരത്തിനു പിന്നിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ട കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇക്കാര്യം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം പൂരം ആചാരമായി മാത്രം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകില്ല. തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന മുണ്ടത്തിക്കോട്ടെ പടക്കശാലയിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്.


