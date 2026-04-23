വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
'സിഎം വിത്ത് മി- സിറ്റിസണ്‍ കണക്ട് സെന്റര്‍' പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായി, കോളുകള്‍ക്ക് മറുപടിയില്ല

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:23 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച 'സിഎം വിത്ത് മി- സിറ്റിസണ്‍ കണക്റ്റ് സെന്റര്‍' പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായി. വെള്ളയമ്പലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൈന്‍ബോര്‍ഡ് ഇപ്പോള്‍ ടാര്‍പോളിന്‍ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. കോളുകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകള്‍ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി സന്നിഹിതരാണെങ്കിലും 18004256789 എന്ന ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ നമ്പറിലേക്കുള്ള കോളുകള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും മറുപടി ലഭിക്കാറില്ല.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകള്‍ തിരക്കിലാണെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഒരു ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി കോള്‍ബാക്ക് ചെയ്യാന്‍ വിളിക്കുന്നവരോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും മറുപടി കോളുകള്‍ വരുന്നില്ല. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ കോളുകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുമ്പോള്‍ പരാതി കേട്ട ശേഷം തിരികെ വിളിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു, പക്ഷേ അതും സംഭവിക്കുന്നില്ല.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം കോള്‍ സെന്ററിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മന്ദഗതിയിലായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മൂലമാണ് ഇതെന്ന് അധികൃതര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അടിസ്ഥാന പൊതുജന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ ഇത് ബാധിക്കാന്‍ പാടില്ല. കാരണം ഈ കാലയളവില്‍ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ മാത്രമേ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

കോള്‍ സെന്ററില്‍ ലഭിക്കുന്ന മിക്ക പരാതികളും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം, വെള്ളക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ക്ക് പരാതികള്‍ കൈമാറുകയും പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പ്രക്രിയ. എന്നിരുന്നാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ജീവനക്കാരുടെ കുറവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവും ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിച്ചു.


