കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം വേണം; സംസ്ഥാനത്തിന് നിർദ്ദേശവുമായി ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്.

How to reduce kids screen time
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:33 IST)
പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിയമം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. കുട്ടികളില്‍ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സ്‌ക്രീന്‍ അഡിക്ഷന്‍, മൊബൈല്‍ ഗെയിമിംഗ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആശ്രയം എന്നിവയെ തുടര്‍ന്നാണ് കമ്മിഷന്റെ നിര്‍ണായക ഇടപെടല്‍. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ച് അടിയന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. വനിതാ-ശിശു വികസനം, ആരോഗ്യം, നിയമം, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് & ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി വകുപ്പുകളുടെ സെക്രട്ടറിമാരും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും സമിതിയില്‍ അംഗങ്ങളാകണം. കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ കെ.വി. മനോജ്കുമാറും അംഗം ഷാജേഷ് ഭാസ്‌കറും ഉള്‍പ്പെട്ട ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.


സ്‌ക്രീന്‍ അഡിക്ഷന്‍ കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം

കോവിഡിന് ശേഷം കുട്ടികളില്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗം ആശങ്കാജനകമായി ഉയര്‍ന്നതായി കമ്മിഷന്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇന്റര്‍നെറ്റ്, മൊബൈല്‍ ഗെയിമുകള്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗം കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത,വികാരപരമായ വളര്‍ച്ച, പഠന നിലവാരം എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ടാബ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പാടില്ലെന്നും കമ്മിഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ രക്ഷിതാവിന്റെ അപേക്ഷയോടെ ഫോണ്‍ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് കൈമാറി നിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കാം.

നിയമലംഘനം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പ്,വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഉപകരണം പിടിച്ചെടുക്കല്‍,ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച് തിരികെ നല്‍കല്‍
എന്ന നടപടിക്രമം സ്വീകരിക്കണം. പരിശോധനയില്‍ കുട്ടികളുടെ മാന്യത സംരക്ഷിക്കണം. മൊബൈല്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ബാഗ് പരിശോധനയോ ശരീര പരിശോധനയോ നടത്തുമ്പോള്‍ കുട്ടികളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് മങ്ങലേല്‍ക്കാത്ത രീതിയിലാകണം. അധ്യാപകര്‍ ശിശുസൗഹൃദ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും കമ്മിഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

ഓരോ അധ്യയനവര്‍ഷത്തിലും ഡിജിറ്റല്‍ ബോധവല്‍ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധരുടെ രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള നാല് ക്ലാസുകള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. കൂടാതെ കായിക വിനോദങ്ങള്‍,യോഗ, എയറോബിക്‌സ്,ഭാഷാ പഠന ക്ലാസുകള്‍, സാഹിത്യ, ശാസ്ത്ര ക്ലബുകള്‍, വായന ശീലം,ക്രാഫ്റ്റ്, കൈത്തൊഴില്‍ പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ കുട്ടികളെ സജീവ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. കമ്മിഷന്‍ ശുപാര്‍ശകള്‍ 2026-27 അധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി.



