തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തല്ല, അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞു. നെയ്യാര് പോലുള്ള വനമേഖലയോട് ചേര്ന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൃഗശാല മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'റീഇമാജിനിംഗ് കേരള' (Reimagining Kerala) എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
'തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയ്ക്ക് യഥാര്ത്ഥത്തില് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണോ ഇത്? ഇത് മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയാണ്. അവയ്ക്ക് അവയുടേതായ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മൃഗശാല നെയ്യാറിലേക്കോ സമാനമായ വനമേഖലയിലേക്കോ മാറ്റണം. മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരിടത്തേക്ക് അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ആ സ്ഥലം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില് വികസിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇതൊരു സ്വപ്നപദ്ധതിയാണ്,' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.