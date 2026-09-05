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  4. Meta removed two posts from the Kerala Chief Minister's Office's Facebook page
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (12:29 IST)

കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ രണ്ട് പോസ്റ്റുകള്‍ മെറ്റ നീക്കം ചെയ്തു

Kanthapuram section, Women, Patriarchy, Islam, kerala News, women rights
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (11:06 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വി.ഡി. സതീശന്റെയും ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളില്‍ നിന്ന് മെറ്റ രണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്തു. ആഗസ്റ്റ് 19-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളിലൊന്ന് ആശ (ASHA) പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് 1,450 രൂപ ഓണം ഉത്സവബത്തയായി നല്‍കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് മിലാദ്-ഉന്‍-നബി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു.
 
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് നേരത്തേയുണ്ടായ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മുതിര്‍ന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്‍ കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാരെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് വി.ഡി. സതീശന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇതൊരു സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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