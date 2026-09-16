സുരക്ഷാ ആശങ്ക: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിയുടെ ലണ്ടന് പരിപാടി റദ്ദാക്കി
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയെ ഒരുനോക്ക് കാണാനായി നൂറുകണക്കിന് ആരാധകര് ചൊവ്വാഴ്ച ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായ 'ദി ഷാര്ഡി'ന് (The Shard) മുന്നില് ഒത്തുകൂടിയെങ്കിലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെട്രോപൊളിറ്റന് പോലീസ് ഇടപെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് പരിപാടി റദ്ദാക്കി.
പരിപാടി റദ്ദാക്കിയത് നിരവധി ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി. അവരില് പലരും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നവരായിരുന്നു. 'സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാല് പൊതുസുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തി ഞങ്ങള് ഈ പരിപാടി റദ്ദാക്കുകയാണ്' മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ലൗഡ്സ്പീക്കറിലൂടെ അറിയിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കുന്നതിനായി വിജയ് ഒരു സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് യുകെ സന്ദര്ശിച്ചു. സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ഏകദേശം 12,300 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച നിരവധി ധാരണാപത്രങ്ങളില് പ്രതിനിധി സംഘം ഒപ്പുവെച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വിജയ് തന്റെ യുകെ പര്യടനം പൂര്ത്തിയാക്കി ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങും.