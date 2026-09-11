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  4. Mother Killed one year old girl in Thiruvananthapuram
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (13:10 IST)

'മറ്റുള്ളവർ കുട്ടിയെ താലോലിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല'; ഒരു വയസുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:09 IST)
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Mother Killed One Year Old Girl

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ അന്വേഷണസംഘം. തിരുവനന്തപുരം വിളവൂരിൽ അഭിജിത്-ക്രിസ്റ്റി ദമ്പതികളുടെ മകൾ അന്നയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 
 
സംഭവം 
 
അമ്മ ക്രിസ്റ്റി കുഞ്ഞിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് കയറിയ ഇവർ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. 


ബന്ധു എത്തിയതോടെ പുറംലോകം അറിഞ്ഞു 
 
കുട്ടിയെ കാണാനായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ബന്ധുവിനെ ക്രിസ്റ്റി തടഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. കുട്ടിയെ താൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ക്രിസ്റ്റി ബന്ധുവിനോട് പറഞ്ഞു. ബന്ധു വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെയാണ് ബെഡ് റൂമിൽ കണ്ടത്. 
 
കുറ്റം സമ്മതിച്ചു 
 
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ക്രിസ്റ്റി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ തന്റെ കുട്ടിയെ ലാളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നുമാണ് ക്രിസ്റ്റി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്റ്റിക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇവരെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. Also Read: കോടികൾ കൈപറ്റിയവരിൽ ചെന്നിത്തലയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും; സിഎഫ്ഒയുടെ മൊഴിയും പുറത്ത്
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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