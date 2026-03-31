സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (14:07 IST)
ഇടുക്കി: സ്വകാര്യ സ്കൂളില് ഒന്നാം ക്ലാസില് പഠിക്കുന്ന മകനെ ശകാരിച്ചതിന് പ്രകോപിതനായ യുവാവ് അധ്യാപികയെ മര്ദ്ദിച്ചു. മകന്. ഇടുക്കിയിലെ ചെറുതോണിയിനടുത്താണ് സംഭവം. പുഷ്പഗിരി കളരിക്കല് സ്വദേശി ലിന്സ് ജോര്ജിനെയാണ് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്. പുഷ്പഗിരി മക്കല് സ്വദേശിയായ ശരത് ശശിയാണ് യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചത്. ലിന്സ് നേരത്തെ ശരത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. മദ്യപിച്ചെത്തിയ ശരത് തന്റെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ലിന്സിന്റെ വീട്ടിലെത്തി.
അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ എന്റെ മകനെ ആരാണ് തല്ലിയതെന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് അയാള് അലറിവിളിക്കുകയും പിന്നീട് ലിന്സിനെ വീട്ടില് നിന്ന് വിളിച്ചുവരുത്തി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയും മുന്നില് വെച്ചാണ് ലിന്സിനെ ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമണം തടയാന് അവര് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ലിന്സിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ആദ്യം തങ്കമണി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് ഇടുക്കി മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
ശരത്തിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തങ്കമണി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ശരത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മകനെ ശകാരിച്ചത് മാത്രമാണോ ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.