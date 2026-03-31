ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026
ബംഗാൾ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിലേക്ക് ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം, ലിയാണ്ടർ പേസ് ബിജെപിയിലേക്ക്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:04 IST)

പശ്ചിമബംഗാള്‍ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവട് വെച്ച് ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം ലിയാണ്ടര്‍ പേസ്. ഇന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ്
ലിയാണ്ടര്‍ പേസ് ഔദ്യോഗികമായി ബിജെപി അംഗത്വമെടുത്തത്.


നേരത്തെ മമത ബാനര്‍ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന പേസിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാറ്റം ബംഗാള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. 2021ല്‍ ഗോവയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു പേസ് തൃണമൂലില്‍ ചേര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായുള്ള ഈ പാര്‍ട്ടിമാറ്റം ബിജെപിക്ക് ബംഗാളില്‍ വലിയ ഊര്‍ജം നല്‍കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.


