മദ്യപിച്ചെത്തി ഗാന്ധി പ്രതിമയില്‍ അടിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 30 ഡിസംബര് 2025 (19:25 IST)
പുനലൂര്: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരില് മദ്യലഹരിയില് മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നില് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തില് ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവം ആരോ വീഡിയോയില് പകര്ത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മദ്യപിച്ച ആള് പ്രതിമയില് കയറി അസഭ്യം പറയുകയും മുഖത്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളില് കാണാം.
പ്രതി ഹരിലാല് എന്ന പ്രദേശവാസിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സമീപത്തെ കടകളിലും ഇയാള് കുഴപ്പങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. ഹരിലാല് സ്ഥിരമായി കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് തുടര്നടപടികള്ക്കായി ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.