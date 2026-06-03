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അളിയനെ തിരുകികയറ്റിയ ബന്ധുനിയമനം; സഭയിൽ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി സണ്ണി ജോസഫ്
ഒരു മന്ത്രി തന്റെ ബന്ധുവിനെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎ വി ജോയ് സഭയിൽ പറഞ്ഞു
വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ബന്ധുനിയമനം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ വൈരാഗ്യബുദ്ധിയിൽ സ്ഥലംമാറ്റുന്ന സർക്കാർ സ്വന്തം ഓഫീസുകളിൽ സ്വന്തക്കാരെ തിരുകികയറ്റുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
ഒരു മന്ത്രി തന്റെ ബന്ധുവിനെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎ വി ജോയ് സഭയിൽ പറഞ്ഞു. മറുപടി പറയാൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന സണ്ണി ജോസഫ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ മിണ്ടിയില്ല.
സണ്ണി ജോസഫിന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി സഹോദരി ഭർത്താവ് ബെന്നി തോമസിനെയാണ് നിയമിച്ചത്. ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ബെന്നി തോമസ്.
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മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി മന്ത്രിക്കൊപ്പം; പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി
മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീറിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കൃഷിമന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖിനൊപ്പം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ. കൃഷിവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ശ്രീറാമിനെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഒടുവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീറാമിനു ഇറങ്ങി പോകേണ്ടിവന്നു.