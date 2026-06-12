അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ആരോഗ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സീറ്റിന് ബാധകമല്ല
- K Muraleedharan: 'സതീശൻ എരണംകെട്ടവനാണോ'; മുരളീധരനെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തി പഴയ പ്രസ്താവന
- സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; വിവിധ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലര്ട്ടുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു
- 'സംഘടനയുടെ സല്പ്പേരിന് കോട്ടം വരുത്താന് ശ്രമിച്ചു'; നടി അന്സിബ ഹസ്സന് 'അമ്മ' കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് അയച്ചു
- സ്ത്രീകളെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്റ്റിക്കറുകള് ഒട്ടിക്കും
ഷിഗെല്ല കേസുകൾ ഉയരുന്നു; ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിൽ
2024 ൽ 121 പേർക്കും 2023 ൽ 90 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല ആശങ്ക ഉയരുന്നു. ഈ വർഷം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 114 പേർക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കാലയളവിൽ 54 പേർക്കായിരുന്നു രോഗം. 2025 ൽ മുഴുവനായി എടുത്താൽ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 132 ആണ്. ഇത്തവണ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരുമെന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ട്.
2024 ൽ 121 പേർക്കും 2023 ൽ 90 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ ജില്ലകളിലേക്ക് രോഗം പടരുന്നത് അസാധാരണ സാഹചര്യമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
വയനാട്ടിൽ ഷിഗെല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ്. ഇന്നലെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ജില്ലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ 502 കുട്ടികളാണ് കോളിയാടി സ്കൂളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 47 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിലും ബത്തേരി നഗരസഭയിലും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുമായി പുറത്തു പോകുന്നതും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?
ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ
ഫ്രീയായി കളി കാണാൻ വേണ്ടാത്ത ലിങ്കുകളിൽ കേറല്ല, കീശ കീറും : വ്യാജ ആപ്പുകൾ വഴി തട്ടിപ്പ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പോലീസ്
കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് 77 പേര്
യുദ്ധം 100 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകര്ന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഇതാണ്
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കമ്പനിയുടെ വക്കീലിനു ദേവസ്വം വകുപ്പിൽ നിയമനം
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന്റെ വക്കീലിനെ ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകനായി നിയമിച്ച് സതീശൻ സർക്കാർ. അഡ്വ. കെ ബി പ്രദീപിനെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ സ്പെഷൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ആയി നിയമിച്ചത്. ഇതുവരെ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ മാത്രമേ ദേവസ്വം വകുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.