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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

സെൻസസ് 2027: ജാതിയും ഇനി കണക്കിൽ; 40 ചോദ്യങ്ങളുമായി കേന്ദ്രം, ആധാർ മുതൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ വിവരങ്ങൾ വരെ ശേഖരിക്കും

ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയായി ആദ്യഘട്ട സെന്‍സസും ഫെബ്രുവരിയോടെ രണ്ടാം ഘട്ട സെന്‍സസ് നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയാക്കും.

Census, India Census, Census 2027,National News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (14:38 IST)
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2027 സെന്‍സസില്‍ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരില്‍ നിന്നും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനാവശ്യമായ 40 ചോദ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഇതാദ്യമായി ജാതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും സെന്‍സസില്‍ ശേഖരിക്കും.  പട്ടികജാതി (SC), പട്ടികവര്‍ഗം (ST) പദവിക്കൊപ്പം വ്യക്തിയുടെ ജാതിയും രേഖപ്പെടുത്തും. 
 
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍ ആന്‍ഡ് സെന്‍സസ് കമ്മീഷണര്‍ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് 40 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2027ലെ സെന്‍സസില്‍ ജാതി വിവരശേഖരണം ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ 2025 ഏപ്രില്‍ 30ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓണ്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ അഫയേഴ്‌സ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 
 
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് നടന്ന ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പുകളില്‍ പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുഴുവന്‍ ജാതി വിവരങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ കണക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സെന്‍സസ് 2027 ഇതില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമനുസരിച്ച് 2011ലെ സെന്‍സസിലും SC, ST വിഭാഗങ്ങളെയാണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായി കണക്കാക്കിയത്; 2027ല്‍ ഇതിന് പുറമെ ജാതി വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കും. 
 40 ചോദ്യങ്ങളില്‍ എന്തൊക്കെ?
 
സെന്‍സസ് ചോദ്യാവലി ജനസംഖ്യ എണ്ണുന്നതില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴില്‍, സാമ്പത്തിക, കുടിയേറ്റ പശ്ചാത്തലം ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്.
 
പ്രധാന ചോദ്യങ്ങള്‍:
 
 പേര്, കുടുംബനാഥനുമായുള്ള ബന്ധം, ലിംഗം, ജനനത്തീയതി, പ്രായം
 വിവാഹസ്ഥിതി, വിവാഹസമയത്തെ പ്രായം, പങ്കാളിയുടെ പേര്
 ദേശീയതയും മതവും
  SC/ST പദവി, ജാതി
 മാതാപിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍
 ഭിന്നശേഷി സംബന്ധിച്ച വിവരം
 മാതൃഭാഷയും അറിയാവുന്ന മറ്റ് ഭാഷകളും
 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ പഠനം, ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
 കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ച സ്ഥലം, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ആധാര്‍ നമ്പര്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, വോട്ടര്‍ ഐഡി നമ്പര്‍, ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദ്യാവലിയിലുണ്ട്.
 
ജാതി കണക്കെടുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി നിര്‍ണായകം?
 
ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാ കണക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സംവരണം, ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍, സാമൂഹികനീതി, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധാനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ യഥാര്‍ഥ ജനസംഖ്യ എത്രയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയമായ ദേശീയതല കണക്ക് ലഭ്യമല്ലെന്ന വാദം സെന്‍സസിന് മുന്‍പായി പല രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളും ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ സെന്‍സസില്‍ ജാതിയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. പൂര്‍ണമായും ഡിജിറ്റലായാണ് ഇത്തവണ സെന്‍സസ് നടപടി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2021ല്‍ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സെന്‍സസ് നടപടികള്‍ കൊവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയായി ആദ്യഘട്ട സെന്‍സസും ഫെബ്രുവരിയോടെ രണ്ടാം ഘട്ട സെന്‍സസ് നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയാക്കും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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