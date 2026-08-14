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  4. Half the people at jantar manthar protest were of shabana azmi's age says kangana ranaut
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (16:57 IST)

സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഷബാന ആസ്മിയുടെ പ്രായമുള്ളവർ, അവരെങ്ങനെ ജെൻ സി ആകും : കങ്കണ

Kangana Ranaut
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (15:26 IST)
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ജന്തര്‍ മന്തറിലെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ജെന്‍ സി പ്രതിഷേധത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ വീണ്ടും വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങളുമായി നടിയും ബിജെപി എം പിയുമായ കങ്കണ റണൗട്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ പകുതിയിലധികം പേരും സീനിയര്‍ നടിയായ ഷബാന ആസ്മിയുടെ പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന് കങ്കണ പറഞ്ഞു. ഇത്തരക്കാരുടെ സമരത്തെ എങ്ങനെ ജെന്‍ സി പ്രതിഷേധമെന്ന് പറയാനാകുമെന്നും കങ്കണ ചോദിച്ചു.
 
നേരത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളെ ജനറേഷന്‍ ഗട്ടര്‍ എന്ന് കങ്കണ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.സ്വയം കീടങ്ങള്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചിലരെ മാത്രമാണ് താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ യുവാക്കളെയല്ലെന്നും പിന്നീട് കങ്കണ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയില്‍ പങ്കുവെച്ച പുതിയ വീഡിയോയിലാണ് കങ്കണ തന്റെ മുന്‍ നിലപാടുകളെ ന്യായീകരിച്ചത്. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ തടിച്ചുകൂടിയ പതിനായിരത്തോളം പേരില്‍ രണ്ടായിരത്തോളം പേര്‍ മാത്രമാണ് ജെന്‍ സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരില്‍ പകുതിയിലധികവും ഷബാന ആസ്മിയുടെ പ്രായക്കാരാണെന്നും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ജെന്‍ സി പ്രതിഷേധമാവുകയെന്നും കങ്കണ ചോദിച്ചു. 
 
 താന്‍ യുവാക്കള്‍ക്കെതിരല്ലെന്നും താനും യുവാക്കളില്‍ ഒരാളാണെന്നും പറഞ്ഞ കങ്കണ താന്‍ ഒരു തലമുറയെ മൊത്തമായി അധിക്ഷേപിച്ചിടില്ലെന്നും അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനെതിരെ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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