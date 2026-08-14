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  4. Prisoners will not be served mutton or luxury food
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (19:17 IST)

തടവുകാര്‍ക്ക് മട്ടനോ ആഡംബര ഭക്ഷണമോ നല്‍കില്ല, ജയിലുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ എഐ സംവിധാനം: കേരള ജയില്‍ മേധാവി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (19:19 IST)
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കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുമെന്ന് ജയില്‍ മേധാവി ഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു. ആഡംബരഭക്ഷണത്തിന് പകരം തടവുകാരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതിനായിരിക്കും മുന്‍ഗണനയെന്നും അതേസമയം ജയില്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് പോലുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാതൃഭൂമിയുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ ചെലവേറിയ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതിന് പകരം തടവുകാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന ഭക്ഷണക്രമം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നതായി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു.
 
'തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലെ 869 തടവുകാരില്‍ 265 പേര്‍ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും, 15 പേര്‍ എച്ച്.ഐ.വി-ക്കും, 18 പേര്‍ ക്ഷയരോഗം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്കും ചികിത്സയിലാണെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു. 88 തടവുകാര്‍ക്ക് ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്; മരുന്ന് മുടങ്ങിയാല്‍ അവര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ചികിത്സാച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.'അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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