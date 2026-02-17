വേണുഗോപാല്‍, ഉണ്ണിത്താന്‍, ചെന്നിത്തല എന്നിവരെ തെറിവിളിക്കണം; പിആര്‍ കമ്പനിക്കു ഷാഫിയുടെയും മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെയും ക്വട്ടേഷന്‍, ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:17 IST)
ഷാഫി പറമ്പില് എംപിയും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയും ചേര്ന്ന് കോണ്ഗ്രസിലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കള്ക്കെതിരെ ലക്ഷങ്ങള് ചെലവഴിച്ച് സൈബര് ആക്രമണത്തിനു നിര്ദേശം നല്കിയതായി ആക്ഷേപം. ബെംഗളൂരുവിലുള്ള ഒരു പിആര് കമ്പനിക്കു കേരളത്തിലെ ഒരു പിആര് കമ്പനി ഉടമ നിര്ദേശം നല്കുന്നതായുള്ള ഫോണ് സംഭാഷണം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഷാഫി പറമ്പിലിനും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനും വേണ്ടിയുള്ള പിആര് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാല്, എംപി രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്, മുന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവര്ക്കെതിരെ വ്യാജ ഐഡികള് ഉപയോഗിച്ച് സൈബര് ആക്രമണം നടത്തണമെന്ന് നിര്ദേശം നല്കുന്നത് കേള്ക്കാം.
20 മുതല് 25 ലക്ഷം വരെ ചെലവഴിച്ച് നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷന് ആണെന്നും ഷാഫി പറമ്പില് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും കേരളത്തില് നിന്നുള്ള പിആര് ഏജന്റ് ബെംഗളൂരുവിലെ പിആര് കമ്പനി ഉടമയ്ക്കു നിര്ദേശം നല്കുന്നുണ്ട്. സൈബറിടത്തില് കോണ്ഗ്രസിനായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നിസാര് കുമ്പിള എന്നയാളുടെ പേരും ഈ ഫോണ് സംഭാഷണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. 2026 സെപ്റ്റംബര് വരെയാണ് കരാറെന്നും അതിനുശേഷം സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി 2031 വരെ നീട്ടിയേക്കാമെന്നും പറയുന്നത് കേള്ക്കാം.