പോലീസിനുനേരെ വിസര്‍ജ്യം എറിയുമെന്ന് ഭീഷണി; സ്വര്‍ണ്ണമാല വിഴുങ്ങിയ സ്ത്രീ തൊണ്ടി മുതല്‍ കക്കൂസ് ക്ലോസറ്റില്‍ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (20:16 IST)
കോഴിക്കോട്: നിലമ്പൂരില്‍ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണ്ണമാല മോഷ്ടിച്ച് വിഴുങ്ങിയ സ്ത്രീ പോലീസിന് തൊണ്ടി മുതല്‍ ലഭിക്കാതിരിക്കാന്‍ അത് കക്കൂസ് ക്ലോസ്റ്റില്‍ ഫ്‌ലഷ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി പോലീസ് കാവല്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീയുടെ തന്ത്രം. പോലീസ് സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഡയപ്പറും നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി സ്ത്രീ ടോയ്ലറ്റില്‍ പോയപ്പോഴാണ് മാല പുറത്ത് വന്നത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസിന് നേരെ തന്റെ വിസര്‍ജ്യം എറിയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മാല ടോയ്ലറ്റില്‍ ഒഴുക്കിവിടുകയും ചെയ്തു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കല്‍, പോലീസിന്റെ കൃത്യനിര്‍വ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ കുറ്റങ്ങളും സ്ത്രീക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയ കുട്ടിയെ ലാളിച്ച ശേഷം സമീന (35) മാല മോഷ്ടിക്കുകയും പിന്നീട് പിടികൂടിയപ്പോള്‍ അത് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു. വിഴുങ്ങിയ സ്വര്‍ണ്ണ മാലയുടെ ഭാരം 3.5 ഗ്രാം ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. തുടര്‍ന്ന് സമീനയെ പോലീസ് കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മാല വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ഇന്നലെ നടത്തിയ എക്‌സ്-റേ പരിശോധനയില്‍ മാലയ്ക്ക് പുറമേ വയറ്റില്‍ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണ കമ്മലും കണ്ടെത്തി. ഇത് സമീനയുടെ കമ്മലാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

കുട്ടിയുടെ സ്വര്‍ണ്ണ മാലയല്ല സ്വന്തം സ്വര്‍ണ്ണമാണ് വിഴുങ്ങിയതെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാന്‍ സ്ത്രീ സ്വന്തം കമ്മല്‍ വിഴുങ്ങിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത പ്രതിയെ സ്വര്‍ണ്ണം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സ്ത്രീയെ മഞ്ചേരി സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.


