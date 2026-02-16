തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026
മാളിലെ സംഘര്‍ഷം: പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തിയ സംഭവം ശരിവച്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:30 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളില്‍ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ മിഥുന്‍ റോയിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റം ചുമത്തിയ നടപടി അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിവച്ചു. ഫോര്‍ട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കും. സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ മിഥുന്‍ റോയ്, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു കൂട്ടം എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഡിസംബര്‍ 31 ന് ശംഖുമുഖത്ത് പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനിടെ മിഥുന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പോലീസ് സംഘവും എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പോലീസ് ലാത്തി ചാര്‍ജ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് മാളില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായത്. എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിന്തുടരുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെയും മിഥുന്‍ റോയ് ഇടിവള ഉപയോഗിച്ച് അവരെ നേരിടുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മിഥുന്‍ റോയിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസ് നിയമപരമാണെന്ന് എസിപി കണ്ടെത്തി.

അതേസമയം സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ നിസ്സാര വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായി പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടേണ്ടിവരുന്നു. അതിന്റെ പേരില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്താന്‍ കമ്മീഷണര്‍ നേരത്തെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്.


