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പിഎസ്സി പരീക്ഷയില് ഗുരുതര വീഴ്ച; ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയ്ക്ക് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷ 1 മണിയ്ക്ക് റദ്ദാക്കി
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ലജനത്ത് സ്കൂളില് തെറ്റായ ചോദ്യപേപ്പര് വിതരണം ചെയ്തതിനെത്തുടര്ന്ന് കേരള പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന് (കെപിഎസ്സി) പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതായി കമ്മീഷന് ആദ്യം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2-ന് നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 1-ഓടെയാണ് പി.എസ്.സി. റദ്ദാക്കിയത്.
ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യപേപ്പര് അബദ്ധവശാല് രാവിലെ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് നടത്താന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം രാവിലെ നടത്തി. ഈ പിഴവിനെത്തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്.ജി.എസ്. (LGS), സ്റ്റോര്മാന് പരീക്ഷകള് പി.എസ്.സി. റദ്ദാക്കി. പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പി.എസ്.സി. പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി.
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ഇന്ന് രാത്രി സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ഇന്നും പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ വൈദ്യുതി എപ്പോൾ പോകുമെന്നോ എത്രനേരം നിയന്ത്രണം നീളുമെന്നോ ഒരറിയിപ്പുമില്ല. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 200 മുതൽ 300 മെഗാവാട്ട് വരെ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.