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  4. Students lodged complaint alleging teacher assaulted them for going out to play during PT period
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (14:31 IST)

പിടി പിരീഡിൽ കളിച്ചതിന് അധ്യാപകൻ മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതിയുമായി വിദ്യാർഥികൾ, കേസെടുത്ത് വാളയാർ പോലീസ്

2 ദിവസം മുന്‍പാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ വാളയാല്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Kerala News, Teacher Assault, Juvenile crime
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (13:35 IST)
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പിടി പിരീഡില്‍ കളിക്കാന്‍ പോയതിന്റെ പേരില്‍ അധ്യാപകന്‍ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് ഗവഃ എച്ച്എസ്എസിലാണ് സംഭവം. ആറാം ക്ലാസിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് കായികാധ്യാപകന്‍ സാദിഖിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്. അധ്യാപകന്‍ തങ്ങളോട് മോശമായി സംസാരിച്ചെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. 2 ദിവസം മുന്‍പാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ വാളയാല്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
 
പിടി പിരീഡില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ പോയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് 26 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരെ അധ്യാപകന്‍ ചൂരല്‍പ്രയോഗം നടത്തിയത്. അതിക്രൂരമായ മര്‍ദ്ദനമാണുണ്ടായതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പറയുന്നു. 3 കുട്ടികള്‍ക്ക് ചികിത്സ തേടേണ്ടതായി വന്നു. രക്ഷിതാക്കളില്‍ ചിലരും പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ആക്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തത്. അധ്യാപകന്‍ ഇതിന് മുന്‍പും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പെണ്‍കുട്ടികളോട് മോശം പദപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ അധ്യാപകന്‍ പഠിക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടും കളിക്കാന്‍ പോയതിനാലാണ് ശിക്ഷിച്ചതെന്നാണ് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിശദീകരണം.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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