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പിടി പിരീഡിൽ കളിച്ചതിന് അധ്യാപകൻ മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതിയുമായി വിദ്യാർഥികൾ, കേസെടുത്ത് വാളയാർ പോലീസ്
2 ദിവസം മുന്പാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില് വാളയാല് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിടി പിരീഡില് കളിക്കാന് പോയതിന്റെ പേരില് അധ്യാപകന് മര്ദ്ദിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി വിദ്യാര്ഥികള്. പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് ഗവഃ എച്ച്എസ്എസിലാണ് സംഭവം. ആറാം ക്ലാസിലെ വിദ്യാര്ഥികളാണ് കായികാധ്യാപകന് സാദിഖിനെതിരെ പരാതി നല്കിയത്. അധ്യാപകന് തങ്ങളോട് മോശമായി സംസാരിച്ചെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു. 2 ദിവസം മുന്പാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില് വാളയാല് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിടി പിരീഡില് ഫുട്ബോള് കളിക്കാന് പോയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് 26 വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നേരെ അധ്യാപകന് ചൂരല്പ്രയോഗം നടത്തിയത്. അതിക്രൂരമായ മര്ദ്ദനമാണുണ്ടായതെന്ന് വിദ്യാര്ഥികള് പറയുന്നു. 3 കുട്ടികള്ക്ക് ചികിത്സ തേടേണ്ടതായി വന്നു. രക്ഷിതാക്കളില് ചിലരും പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജുവനൈല് ജസ്റ്റിസ് ആക്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തത്. അധ്യാപകന് ഇതിന് മുന്പും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പെണ്കുട്ടികളോട് മോശം പദപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാര്ഥികള് പരാതിയില് പറയുന്നു. എന്നാല് അധ്യാപകന് പഠിക്കാന് പറഞ്ഞിട്ടും കളിക്കാന് പോയതിനാലാണ് ശിക്ഷിച്ചതെന്നാണ് സ്കൂള് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിശദീകരണം.
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Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ
Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. നേരത്തെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള (യെല്ലോ അലർട്ട്) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി ഓറഞ്ച് ആക്കി. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടായതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.