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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (16:39 IST)

കെ.എസ്.യു അധ്യക്ഷനെ അവഗണിച്ച് കെപിസിസി

അൽപ്പം വൈകിയാണ് അലോഷ്യസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും വേദിയിലെ സീറ്റിൽ നേതാക്കൾ നിറഞ്ഞു

Congress leaders against KSU President
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (16:46 IST)
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കെപിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് അവഗണന. നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കാൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. 
 
അൽപ്പം വൈകിയാണ് അലോഷ്യസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും വേദിയിലെ സീറ്റിൽ നേതാക്കൾ നിറഞ്ഞു. വേദിയിൽ ഇരിക്കാനാണ് അലോഷ്യസ് എത്തിയതെങ്കിലും സീറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കസേരയെടുത്ത് വേദിക്ക് തൊട്ടുതാഴെ ഇട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 
 
കെ.എസ്.യു അധ്യക്ഷനെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാരും ഗൗനിച്ചതുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ ഒന്നിലേറെ തവണ അവഗണിച്ചത് വിവാദമായിരിക്കെയാണ് അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് കെപിസിസി പരിപാടിയിൽ വേദിയിലിരിക്കാൻ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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