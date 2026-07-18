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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (19:17 IST)

'ആശുപത്രി വളപ്പില്‍ ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ വിതരണം ചെയ്യരുത്': ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

K Muraleedharan, Vattiyoorkkavu, K Muraleedharan likely to contest in Election, Congress, കോണ്‍ഗ്രസ്, കെ മുരളീധരന്‍, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്‌
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (19:22 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ആശുപത്രി വളപ്പില്‍ ബാനറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചും കൊടികള്‍ കെട്ടിയും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍. ആശുപത്രികളില്‍ സൗജന്യ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകള്‍ (പൊതു അടുക്കളകള്‍) സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലാകും ഈ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുക.
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ 'പൊതിച്ചോറ്' വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ അമ്പലപ്പുഴ എം.എല്‍.എ. ജി. സുധാകരന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. 
 
മറ്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വളപ്പില്‍ ഷെഡുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം രീതികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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