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ബസില് വെച്ച് യുവതിയെ കടന്നുപിടിച്ച കെഎസ്ആര്ടിസി ജീവനക്കാരന് അറസ്റ്റില്
ആലപ്പുഴ: ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന 32-കാരിയെ ഹരിപ്പാടിന് സമീപം കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് വെച്ച് കെ എസ് ആര് ടി സി ജീവനക്കാരന് പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷനിലെ (കെഎസ്ആര്ടിസി) ഡ്രൈവറായ പ്രതിയെ സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സിന് ക്ഷതമേല്പ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ആക്രമണം അല്ലെങ്കില് ക്രിമിനല് ബലപ്രയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 74-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസെടുത്തതായി ഹരിപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു.
ബസ്സില് വെച്ച് യുവതി ഉറങ്ങിപ്പോയ സമയത്താണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അവരുടെ അരികിലിരുന്ന പ്രതി പെട്ടെന്ന് അവരെ കടന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയുണര്ന്ന യുവതി ബഹളം വെച്ചു. തുടര്ന്ന് പ്രതി ബസ്സില് നിന്ന് ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഡ്രൈവര് വാഹനം നിര്ത്തുകയും അയാളെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. സ്ത്രീക്ക് പരാതി നല്കാന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതിനാല് ബസ് ഹരിപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി എഫ്.ഐ.ആര്. രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
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ഇന്ന് രാത്രി സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ഇന്നും പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ വൈദ്യുതി എപ്പോൾ പോകുമെന്നോ എത്രനേരം നിയന്ത്രണം നീളുമെന്നോ ഒരറിയിപ്പുമില്ല. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 200 മുതൽ 300 മെഗാവാട്ട് വരെ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.