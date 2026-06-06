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കാസര്കോട് കനത്ത മഴയില് മതില് ഇടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
കാസര്കോട്: കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് വീടിന്റെ ചുമര് ഇടിഞ്ഞുവീണ് സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് പേര് മരിച്ചു. കാസര്കോട് അടൂരിലെ സഞ്ചക്കടവിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം.അബൂബക്കറിന്റെ മക്കളായ മുന്സിര് (10), മുസമ്മിന് (14) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സഹോദരങ്ങളുടെ അയല്വാസിയായ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും പരിക്കേറ്റു.
അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികള് ചേര്ന്ന് ഒരു ചെറിയ കട സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് പേരും അകത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോള് ഈ കടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മതില് ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. പ്രദേശത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.