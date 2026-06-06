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Salim Kumar: നടൻ സലിം കുമാർ വെന്റിലേറ്ററിൽ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് സലിം കുമാർ ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
Salim Kumar: നടൻ സലിം കുമാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അമൃത ആശുപത്രിയിലാണ് താരം ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ശേഷം ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമായപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് സലിം കുമാർ ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കു താരം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തനിക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ആണെന്നും രോഗം മദ്യപാനം കാരണമല്ലെന്നും ഒരിക്കൽ സലിം കുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നടന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരാണ് താരത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത്.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.