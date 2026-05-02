മഴയുണ്ടേ...കുടയെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട

Last Modified ശനി, 2 മെയ് 2026 (16:40 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വേനൽമഴ സജീവം. പല ജില്ലകളിലും ഉച്ചമുതൽ നല്ല തോതിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ നിന്നും കനത്ത ചൂടിൽ നിന്നും ആശ്വാസമാകുകയാണ് വേനൽമഴ.
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം (ഓറഞ്ച് അലർട്ട് : അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രം) ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും; തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും; കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.