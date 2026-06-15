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കെഎസ്ആര്ടിസി ജീവനക്കാരന് എന്നെ മര്ദ്ദിച്ചു; പരാതിയുമായി ഭിക്ഷാടക
പത്തനംതിട്ട: കെഎസ്ആര്ടിസി ജീവനക്കാരന് സ്ത്രീയെ വടികൊണ്ട് അടിച്ചതായി പരാതി. പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂര് ബസ് സ്റ്റാന്ഡിലാണ് സംഭവം. ഭിക്ഷ യാചിക്കാന് ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് എത്തിയപ്പോഴാണ് ആര് വേണു എന്ന ജീവനക്കാരന് യുവതിയെ മര്ദ്ദിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
ബസ് സ്റ്റാന്ഡും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും യാചന നിരോധിത മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അടൂര് പോലീസ് പറഞ്ഞു. യാചനയ്ക്കായി പ്രദേശം വിട്ടുപോകാന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വേണു ഒരു സൂപ്പര്വൈസറി റോളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് സ്ത്രീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്കി. പിന്നീട് ജനറല് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടി.
അതേസമയം യാചന നിരോധിത മേഖലയില് ഉള്പ്പെടുന്നതിനാല് സ്ത്രീയോട് സ്ഥലം വിടാന് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി അധികൃതര് അവകാശപ്പെട്ടു. പരാതിക്കാരി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ആലപ്പുഴയിലെ താമരക്കുളത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് ഇപ്പോള് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.