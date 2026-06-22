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യോഗയ്ക്ക് ജാതി മത വര്ണ വിവേചനങ്ങള് ഇല്ല: ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്
യോഗയ്ക്ക് ജാതിയോ മതമോ വര്ണ വിവേചനമോ ഇല്ലെന്നും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ആര്ക്കും പരിശീലിക്കാവുന്ന വ്യായാമ മുറയാണ് യോഗയെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആയുഷ് വകുപ്പ് നാഷണല് ആയുഷ് മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം ജിമ്മി ജോര്ജ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നിര്വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തീരെ വ്യായാമമില്ലാതെ ഫോണിലും സോഷ്യല് മീഡിയയിലും തളച്ചിടപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി ആരോഗ്യത്തെ പിറകിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള വിമുഖതയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുമെല്ലാമാണ് പകര്ച്ച വ്യാധികള് പടരാനിടയാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വ്യായാമത്തിലൂടെ അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കണം. അവനവനിഷ്ടമുള്ള വ്യായാമമുറ സ്വീകരിക്കാം. വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണം സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് പൊതുപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് കഴിയണമെന്നും സ്ഥിരമായി ജോഗിങ് ചെയ്ത് ആരോഗ്യം നിലനിര്ത്തുന്നയാളാണ് താനെന്നും കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
കുട്ടികള് ഇന്ന് കളിയ്ക്കാന് പോവാതെ യൂട്യൂബിലും കാര്ട്ടൂണ് ചാനലുകളിലും സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അവരെ വ്യായാമം ശീലിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള സംവിധാങ്ങള് കൊണ്ടുവരണം. ഏതു വ്യായാമത്തിന്റെയും അന്തിമ ലഷ്യം ആരോഗ്യമുള്ള യുവതലമുറയെ വാര്ത്തെടുക്കലാണ്. യോഗ ചെയ്യുന്നവര് വര്ഷത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെയ്താല് പോരെന്നും ദിവസേന അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അതിനായി സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നും മന്ത്രി ഓര്മിപ്പിച്ചു.
അലോപ്പതിയും ആയുഷ് വകുപ്പും ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനമാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ആവശ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.