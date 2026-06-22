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  4. Minister AP Anil Kumar criticizes Thiruvanchoor Radhakrishnan
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (19:28 IST)

പ്രതിപക്ഷത്തിന് അധിക സമയം നല്‍കി; തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി മന്ത്രി എപി അനില്‍ കുമാര്‍

Thiruvanjoor Radhakrishnan
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (19:28 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (19:32 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ അധിക സമയം അനുവദിച്ചതായി കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ റവന്യൂ മന്ത്രി എ പി അനില്‍ കുമാര്‍. വൈറല്‍ പനി പടരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാക്ക്ഔട്ട് പ്രസംഗത്തിന് സ്പീക്കര്‍ അധിക സമയം നല്‍കിയതായി മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
 
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സംസാരിക്കാന്‍ 15 മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചപ്പോള്‍ സിപിഐ നേതാവിന് ഏഴ് മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചതായി അനില്‍ കുമാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷമായി വാക്ക്ഔട്ട് പ്രസംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏറ്റവും പുതിയ സമ്മേളനത്തില്‍ സമയം നീട്ടി നല്‍കിയയതിനെ എതിര്‍ത്ത് അത്തരമൊരു രീതി അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി സ്പീക്കറോട് പറഞ്ഞു. 
 
ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 12 മിനിറ്റ് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂവെന്ന് സ്പീക്കര്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് സമയക്രമീകരണം പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്നും ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഷെഡ്യൂളില്‍ പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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