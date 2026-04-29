പവർ കട്ട് അല്ല, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നിയന്ത്രണം

WEBDUNIA|
Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (09:43 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് പവർ കട്ടോ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ മാത്രം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉപഭോഗം കൂടുമ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് ആകും. അത് കൂടുതലും പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയായിരിക്കും. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രണം ലഘൂകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ നല്ല മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചി അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മഴ കിട്ടി. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഉഷ്ണതരംഗമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗ്യാസ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗം വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം.
അതേസമയം നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. കൂടംകുളത്ത് നിന്ന് 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അതിനാൽ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിവരില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ.