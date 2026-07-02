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പ്ലസ്സ് വണ് മൂന്നാം അലോട്ട്മെന്റ്: പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 വരെ
പ്ലസ്സ് വണ് പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയുടെ മുഖ്യഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്ട്ട് ജൂണ് 29 ന് രാവിലെ 11 മണി മുതല് പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നവിധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂണ് 29 ന് രാവിലെ 11 മണി മുതല് ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും. അലോട്ട്മെന്റ് വിവരങ്ങള് അഡ്മിഷന് വെബ്സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ Candidate Login-SWS ലെ Third Allot Results ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കും. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവര് കാന്ഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലെ Third Allot Results എന്ന ലിങ്കില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്ററില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളില് രക്ഷകര്ത്താവിനോടൊപ്പം പ്രവേശനത്തിനായി ആവശ്യമുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സല് സഹിതം ഹാജരാകണം.
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റര് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളില് നിന്നും പ്രിന്റ് എടുത്ത് അഡ്മിഷന് സമയത്ത് നല്കും. രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റുകളില് താല്ക്കാലിക പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഈ അലോട്ട്മെന്റില് ഉയര്ന്ന ഓപ്ഷനില് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് പുതിയ അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റര് ആവശ്യമില്ല.
താല്ക്കാലിക പ്രവേശനത്തിലുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഹയര് ഓപ്ഷന് നിലനിര്ത്താന് ഇനി റാങ്ക് വിവരങ്ങള് അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച എല്ലാ വിദ്യാര്ത്ഥികളും ഫീസടച്ച് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നേടാതിരിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളെ തുടര്ന്നുള്ള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റുകളില് പരിഗണിക്കില്ല. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തങ്ങള് അപേക്ഷിച്ച ഓരോ സ്കൂളിലേയും കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള അവസാന റാങ്ക് വിവരങ്ങള് പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്ത്ഥികളെല്ലാം രക്ഷകര്ത്താക്കളോടൊപ്പം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണിയ്ക്ക് മുന്പായി തന്നെ സ്കൂളുകളില് പ്രവേശനത്തിന് ഹാജരാകണം.