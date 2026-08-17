  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Brittas writes to SBI Chairman
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (20:05 IST)

കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്

Thambidurai, ADMK MP Thambidurai Reply to John Brittas, Brittas and Thambidurai
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (20:10 IST)
google-news
ന്യൂഡല്‍ഹി: 2026-ലെ ജൂനിയര്‍ അസോസിയേറ്റ് (കസ്റ്റമര്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് സെയില്‍സ്) നിയമനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഒഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ചെയര്‍മാന്‍ ചല്ല ശ്രീനിവാസലു സെറ്റിയോട്  ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തുടനീളം 7,680 സ്ഥിരം 'ജൂനിയര്‍ അസോസിയേറ്റ്' ഒഴിവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ഒരു ഒഴിവുപോലും ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്ന 2026 ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ എസ്ബിഐ (SBI) വിജ്ഞാപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിപിഐ(എം) നേതാവ് ബാങ്ക് ചെയര്‍മാന് കത്തെഴുതി.
 
മുന്‍കാല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഘട്ടങ്ങളില്‍ കേരളത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴിവുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റില്‍ 247-ഉം 2024-ലെ ഘട്ടത്തില്‍ 426-ഉം ഒഴിവുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഘട്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 426-ല്‍ നിന്ന് 247-ലേക്കും പിന്നീട് പൂജ്യത്തിലേക്കും കുറഞ്ഞത് സാധാരണമായൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലല്ല എന്ന് ബ്രിട്ടാസ് കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. മുന്‍പ് നടന്ന നിയമന പ്രക്രിയയില്‍ 5,180 ആയിരുന്ന എസ്ബിഐയുടെ ദേശീയ സ്ഥിരം ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ഈ വര്‍ഷം 7,680 ആയി വര്‍ധിച്ചിരിക്കെ കേരളത്തിലെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പിഎസ്സിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് കേരള ഗവര്‍ണര്‍; ക്രമക്കേടുകള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചേക്കും

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി ഭീകര ശൃംഖല തകര്‍ത്തു; 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 253 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി ഭീകര ശൃംഖല തകര്‍ത്തു; 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 253 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുസ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി അട്ടിമറി ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കുള്ള പദ്ധതികള്‍ തകര്‍ത്ത് പാകിസ്ഥാന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ളതുമായ 'ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വര്‍ക്ക്' (SBN) സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ തകര്‍ത്തു.

'ബ്ലൂ ഹില്‍' സമരം! തണ്ണിത്തോട് മേഖലയില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് തടഞ്ഞു

'ബ്ലൂ ഹില്‍' സമരം! തണ്ണിത്തോട് മേഖലയില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് തടഞ്ഞു15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളില്‍ ഇവിടെ ബസ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു. 'ബ്ലൂ ഹില്‍' എന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരും ഉടമയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്

കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്2026-ലെ ജൂനിയര്‍ അസോസിയേറ്റ് (കസ്റ്റമര്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് സെയില്‍സ്) നിയമനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഒഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

പിഎസ്സിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് കേരള ഗവര്‍ണര്‍; ക്രമക്കേടുകള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചേക്കും

പിഎസ്സിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് കേരള ഗവര്‍ണര്‍; ക്രമക്കേടുകള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചേക്കുംസംസ്ഥാനത്തെ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളില്‍ കേരള ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കര്‍ ഇടപെടുന്നു. നൂറോളം പരാതികള്‍ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.