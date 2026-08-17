കേരളത്തില് 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്'; എസ്ബിഐ ചെയര്മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്
ന്യൂഡല്ഹി: 2026-ലെ ജൂനിയര് അസോസിയേറ്റ് (കസ്റ്റമര് സപ്പോര്ട്ട് ആന്ഡ് സെയില്സ്) നിയമനത്തില് കേരളത്തില് ഒഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ചെയര്മാന് ചല്ല ശ്രീനിവാസലു സെറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തുടനീളം 7,680 സ്ഥിരം 'ജൂനിയര് അസോസിയേറ്റ്' ഒഴിവുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തില് ഒരു ഒഴിവുപോലും ഉള്പ്പെടുത്താതിരുന്ന 2026 ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ എസ്ബിഐ (SBI) വിജ്ഞാപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിപിഐ(എം) നേതാവ് ബാങ്ക് ചെയര്മാന് കത്തെഴുതി.
മുന്കാല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഘട്ടങ്ങളില് കേരളത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴിവുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റില് 247-ഉം 2024-ലെ ഘട്ടത്തില് 426-ഉം ഒഴിവുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഘട്ടങ്ങള്ക്കിടയില് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 426-ല് നിന്ന് 247-ലേക്കും പിന്നീട് പൂജ്യത്തിലേക്കും കുറഞ്ഞത് സാധാരണമായൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലല്ല എന്ന് ബ്രിട്ടാസ് കത്തില് വ്യക്തമാക്കി. മുന്പ് നടന്ന നിയമന പ്രക്രിയയില് 5,180 ആയിരുന്ന എസ്ബിഐയുടെ ദേശീയ സ്ഥിരം ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ഈ വര്ഷം 7,680 ആയി വര്ധിച്ചിരിക്കെ കേരളത്തിലെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.