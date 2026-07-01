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കാപ്പ കേസ് പ്രതി മിന്നല് ഫൈസലിന്റെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് കണ്ടെത്തി, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിന്കീഴില് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം കേരള സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തന നിരോധന നിയമ (കാപ്പ) കേസ് പ്രതിയുടേതാണെന്ന് പോലീസ്. നിരവധി കേസുകളില് പ്രതിയായ 'മിന്നല് ഫൈസലി'ന്റേതാണ് ഈ മൃതദേഹം. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തില് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തിന് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു.
പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ദുര്ഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാര് പോലീസില് വിവരം അറിയിച്ചു. ഫൈസല് അടുത്തിടെയാണ് ജയില് മോചിതനായത്. കാപ്പ കേസില് പ്രതിയായതിനാല് ആരെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഫോറന്സിക് നടപടിക്രമങ്ങള്ക്ക് ശേഷമേ കൂടുതല് വ്യക്തത ലഭിക്കൂ.