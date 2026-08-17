  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Priyadarshini service halted in the Thannithode region
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (20:44 IST)

'ബ്ലൂ ഹില്‍' സമരം! തണ്ണിത്തോട് മേഖലയില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് തടഞ്ഞു

Priyadarshini service
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (20:49 IST)
google-news
പത്തനംതിട്ട: തണ്ണിത്തോടില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഇന്ന് പുതുതായി ആരംഭിച്ച സര്‍വീസ് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ തടഞ്ഞു. കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍വീസ് നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഈ റൂട്ടുകളില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്കായിരുന്നു കുത്തകാവകാശം. 15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളില്‍ ഇവിടെ ബസ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു. 'ബ്ലൂ ഹില്‍' എന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരും ഉടമയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.
 
ഈ റൂട്ടുകളില്‍ 'പ്രിയദര്‍ശിനി' ബസ് സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചാല്‍ വലിയ വരുമാനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമയും ജീവനക്കാരും പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ എം.പി. ആന്റോ ആന്റണിയാണ് പുതിയ പ്രിയദര്‍ശിനി ബസുകളുടെ ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ് നിര്‍വഹിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 16 ബസുകളും കവലയില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് നിര്‍ത്തിയിട്ടു. സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്‍പേ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് എത്തുന്നതിനാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ വരുമാനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായി ഉടമ പറഞ്ഞു.
 
പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ബ്ലൂ ഹില്‍ ബസുകള്‍ ഇന്ന് സര്‍വീസ് നടത്തിയില്ല. കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍വീസുകള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്ത മേഖലകളില്‍ പുതിയ പ്രിയദര്‍ശിനി ബസുകള്‍ ഓടിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ നേരത്തെ ഉറപ്പുനല്‍കിയിരുന്നതായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി പുതിയ റൂട്ടുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ, സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഈ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസുകള്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റോ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇല്ലെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി ഭീകര ശൃംഖല തകര്‍ത്തു; 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 253 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി ഭീകര ശൃംഖല തകര്‍ത്തു; 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 253 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുസ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി അട്ടിമറി ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കുള്ള പദ്ധതികള്‍ തകര്‍ത്ത് പാകിസ്ഥാന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ളതുമായ 'ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വര്‍ക്ക്' (SBN) സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ തകര്‍ത്തു.

'ബ്ലൂ ഹില്‍' സമരം! തണ്ണിത്തോട് മേഖലയില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് തടഞ്ഞു

'ബ്ലൂ ഹില്‍' സമരം! തണ്ണിത്തോട് മേഖലയില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് തടഞ്ഞു15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളില്‍ ഇവിടെ ബസ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു. 'ബ്ലൂ ഹില്‍' എന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരും ഉടമയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്

കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്2026-ലെ ജൂനിയര്‍ അസോസിയേറ്റ് (കസ്റ്റമര്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് സെയില്‍സ്) നിയമനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഒഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ